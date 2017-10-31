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اللاعب السابق «السويلم» يعلق على قرار السماح بدخول العائلات للمباريات (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

علق اللاعب السابق والناقد الرياضي، محمد السويلم، على قرار السماح للعائلات بحضور مباريات كرة القدم، بقوله إن هناك كل يوم قرارات جديدة وكلها تصب في المصلحة العامة.

وتطرق إلى قرار حضور العائلات للمباريات، وبعض المظاهر السلبية التي قد تترافق مع هذا القرار، وأخذ مثالاً على ذلك مباراة السوبر، وبعض المظاهر التي نقلتها شاشات الكاميرات، التي فيها نوع من التصيد، مُؤكِّدَاً أن المملكة بلد التوحيد والحاضنة لكل الدول الإسلامية.

وأَضَافَ في برنامج “الجلسة” على الرياضية الأولى أنا أثق جِدّاً بالفتاة المسلمة السعودية لأن الموضوع متعلق بنا وأدرك تَمَامَاً أنها تعي قول الله تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية)، هذا الدليل القُرْآني بكل تأكيد، أخواتي يعلمون ما فيه والهدف منه وهو بكل تأكيد الأسلم والأفضل والأجمل.

وَتَابَعَ أن الدولة، حفظها الله، أَطْلَقَت الخيار والحرية في مثل التعامل مع هذا القرار وأنا أثق بأن أخواتي وبناتي وأمهاتنا بِإِذْنِ اللهِ تعالى على قدر كبير من المسؤولية ويبتعدن عن هوى النفس، ويؤثرن رضا الله في هذا الأمر.

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