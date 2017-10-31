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شرطة جازان توضح ملابسات وفاة طفل اختناقاً داخل حافلة روضة بـ«صبيا»

شرطة جازان توضح ملابسات وفاة طفل اختناقاً داخل حافلة روضة بـ«صبيا»
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تواصل – نايف عريشي:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان، النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، أنه في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء، ورد بلاغ لشرطة محافظة صبيا من قبل مستشفى المحافظة العام مفاده وجود طفل متوفى بقسم الطوارئ، وفور تلقي البلاغ تم انتقال المختصين برفقة الأدلة الجنائية للمستشفى ووجد الطفل البالغ من العمر ٤ سنوات وقد فارق الحياة.

وأضاف النقيب الحكمي، بمعاينة الطفل لم يتضح وجود أي آثار لعنف على جسده، وبسؤال المرافقين له أفادوا أن الطفل نام في الحافلة التي تقله للروضة التي يدرس بها، ولم ينزل أثناء نزول الطلاب منها، حيث بقي داخلها مما أدى إلى اختناقه ووفاته.

وأشار الحكمي إلى أن الطبيب الشرعي، أكد أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية؛ نتيجة الاختناق الأمر الذي اقتنع به والد الطفل؛ إيمانا بقضاء الله وقدره، مؤكداً إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى، وإشعار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    زائر

    لاحوول ولاقووه الا بالله حكم الله وامره شفيع باذن لله لوالدينه😭😭

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  2. ١
    زائر

    اللهم اجبر مصابهم واربط على قلوبهم واجعله شفيع لهم
    ويجب محاسبة المسؤولين والمقصرين ووضع حد وحل لهذة المشكلة فهي ليست المره الاولى بوضع نظام إلزامي تعيين مشرف أو مشرفه للباص مع الطلبه

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