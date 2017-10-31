وفد من «تعاوني أبها» يزور عضو «الهيئة» المصاب بطلق ناري في ظهران الجنوب (صور)

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زار مدير المكتب التعاوني للدعوة والإِرْشَاد وتوعية الجاليات بأبها، الدكتور سعيد بن هادي البشري، يرافقه مجموعة من مديري الإدارات وأعضاء المكتب، عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سعيد آل خرصان الوادعي، المصاب بإطلاق النار في محافظة ظهران الجنوب أثناء تأديته لعمله.

واطمأن الوفد على عضو الهيئة المصاب، وفي ختام الزيارة دعوا له بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الله هذه البلاد، ويديم عزها وأمنها واستقرارها وولاة أمرها، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم.

وكان “الوادعي” قد تعرض لإطلاق نار بجوار كلية البنات في ظهران الجنوب، وَتَمَّ نقله إلى مُسْتَشْفَى عسير.