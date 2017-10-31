لعشاق «التصوير».. أداة ستحول هاتفك لكاميرا احترافية

تواصل – وكالات:

تمكّن باحثون من جامعة ETH Zurich في سويسرا من تطوير أداة ذكية قادرة على تحسين جودة الصور وإخراجها لتبدو كأنها مُلتقطة باستخدام كاميرات احترافية.

وتعتمد الأداة على خوارزميات ذكية وعلى الشبكات العصبونية لتعلّم الفروقات؛ ومن ثم فهم محتويات الصورة قبل إخراجها بالشكل النهائي.

ولتحقيق هذا الأمر، قام الباحثون بتمرير صورتين لنفس المشهد واحدة بالتقاط كاميرا هاتف ذكي، والثانية باستخدام كاميرا احترافية، بعدها، قامت الخوارزميات بدراسة الفروقات ثم تدوين بعض النتائج لتكرارها في بقية الصور.

ومع تكرار تلك العملية أصبحت الأداة أكثر ذكاء وقادرة على توفير جودة عالية جداً، خصوصاً في الصور المُلتقطة بهواتف ذكية كاميراتها عادية.

ويُمكن تجربة الأداة الجديدة من خلال رفع صورة لتقوم بتحليلها وتحسين جودتها قدر الإمكان، لكن هذا لا يعني أنها ستكون كاملة 100٪، فمن المُمكن أن تظهر بعض التشوّهات البسيطة على اعتبار أنها ما تزال تحت التطوير.

ويُمكن الاطلاع على الأمثلة من صفحة البحث على موقع الجامعة الرسمي، حيث يُمكن رصد الفروقات بين الصور المُلتقطة باستخدام أجهزة مُختلفة بما فيها “آيفون 6″، أو هواوي “ميت 9”.