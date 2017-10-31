وزير الداخلية يوجه بمراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على الطرق

تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بمراعاة مواصفات الطرق وسلامة المستخدمين لها عند تحديد السرعات القصوى لكل طريق.

ونشرت قناة “الإخبارية” تغريدة جاء فيها: “وزير الداخلية يوجه بمراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على كل طريق بما ينسجم مع مواصفات الطريق ومتطلبات سلامة مستخدميه”.

وبناءً على ذلك التوجيه، تبدأ الإدارة العامة للمرور بتعديل السرعات في نظام الرصد الآلي “ساهر”.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور، أعلنت أنها ستعرض عبر شاشة القناة الأولى خلال الأيام المقبلة لقطات للمخالفين للأنظمة المرورية أثناء ارتكاب المخالفات التي رصدتها كاميراتها الموزعة في مختلف مناطق المملكة.