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احترس من هذه «العلّاقة» داخل محلات الملابس ودورات المياه العامة (صورة)

احترس من هذه «العلّاقة» داخل محلات الملابس ودورات المياه العامة (صورة)
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تواصل – وكالات:

قد تبدو علّاقة المعاطف هذه التي يمكن وضعها في دورات المياه العامة، أو غرف تبديل الملابس، عادية ولا تثير انتباه أحد، إلا أنها عادة توضع بهدف التجسس على النساء في الأماكن العامة.

وعادة ما تثبت هذه العلّاقات على أبواب المراحيض العامة وغرف تبديل الملابس في محال الألبسة النسائية؛ لِذَا يجب التنبه إليها والإبلاغ عنها لدى رؤيتها، بِحَسَبِ صَحِيفَة ميرور البريطانية.

وتحتوي هذه العلّاقات على كاميرا مصغرة تقوم بالتصوير عبر ثقب صغير في الجزء العلوي منها، ومدخل “يو إس بي” بِالإِضَافَةِ إلى مدخل لبطاقة ذاكرة.

وفي العام الماضي حذرت شرطة فلوريدا المواطنين من انْتِشَار هذه العلَّاقات التي تحتوي على كاميرات صغيرة على جدران دورات المياه العامة الخَاصَّة بالنساء.

يذكر بأن هذه العلّاقات متوفرة للشراء بسهولة في مناطق عديدة في العالم مثل المملكة المتحدة، وأمريكا، ويمكن شراؤها أَيْضَاً عبر العديد من مواقع التسويق الإِلِكْتُرُونِيّ على الإنترنت؛ لِذَا يجب توخي الحذر والانتباه لوجودها في محلات الملابس ودورات المياه العامة.

 

 

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