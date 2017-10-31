«رويترز»: السعودية تراسل شركات عالمية لبناء محطتي كهرباء نوويتين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

وزير الداخلية يوجه بمراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على الطرق

وزير الداخلية يوجه بمراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على الطرق

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

مدير جامعة «أم القرى» يوضح سبب استخدامه لفظ «التكارنة»

مدير جامعة «أم القرى» يوضح سبب استخدامه لفظ «التكارنة»

«رويترز»: السعودية تراسل شركات عالمية لبناء محطتي كهرباء نوويتين

«رويترز»: السعودية تراسل شركات عالمية لبناء محطتي كهرباء نوويتين
0

تواصل – وكالات:

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة، أن المملكة أرسلت إلى شركات عالمية مختصة في بناء المفاعلات النووية لطلب معلومات عن بناء محطتي كهرباء نوويتين، تمهيداً لطرح عطاء رسمي.

ووصفت الوكالة تلك الأنباء بأنها خطوة أولى من المملكة لدخول عصر الكهرباء النووية من بابه الأوسع، مشيرة إلى أن المملكة تدرس بناء قدرة توليد كهرباء من الطاقة النووية تبلغ 17.6 جيجاوات بحلول 2032، وهو ما يعادل إنتاج نحو 17 مفاعلاً؛ مما يجعله أحد أكبر المشروعات المحتملة في القطاع الذي يعاني بعد الكارثة النووية التي وقعت في اليابان عام 2011.

وبحسب الوكالة أيضاً، فإن مصدراً ثانياً أكد أن المملكة “تخطط لتنظيم مؤتمر للطاقة النووية في الرياض خلال الأشهر المقبلة”.

واعتبرت أن خطط المملكة النووية “اكتسبت قوة دفع إضافية من رؤية المملكة 2030، وهي خطة للإصلاح الاقتصادي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي”.

وفي الشهر الماضي، قالت إي.دي.إف الفرنسية إنها تجري محادثات مع عدد من الدول لبيع مفاعلات نووية من بينها السعودية. ومن الموردين المحتملين أيضاً وستنجهاوس المملوكة لتوشيبا وروساتوم الروسية، وكيبكو الكورية الجنوبية وسي.جي.إن الصينية.

وقالت “رويترز” إنه إذا مضى العطاء قدماً، ستصبح المملكة ثاني دولة في الخليج تتحول للطاقة النووية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبني أربعة مفاعلات من تصميم كوريا الجنوبية، من المنتظر تشغيل أول مفاعل منها في 2018.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد عودته إلى بلاده.. قصة هندي كوّن ثروة بـ«المليارات» في المملكة

بعد عودته إلى بلاده.. قصة هندي كوّن ثروة بـ«المليارات» في المملكة

مسؤول روسي: العقوبات الأمريكية على موسكو ستخل بمبيعات أسلحتها في الشرق الأوسط

مسؤول روسي: العقوبات الأمريكية على موسكو ستخل بمبيعات أسلحتها في الشرق الأوسط

«نيويورك تايمز»: المملكة غنية بالموارد.. وحان وقت استثمارها

«نيويورك تايمز»: المملكة غنية بالموارد.. وحان وقت استثمارها

مصادر: ارتفاع الطلب على الجنسية السعودية إلى 42% خلال العام الجاري

مصادر: ارتفاع الطلب على الجنسية السعودية إلى 42% خلال العام الجاري

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية
تدوينات حرة

كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية

المزيد
الحرصُ النبويّ
تدوينات حرة

الحرصُ النبويّ

المزيد
بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى
تقارير وحوارات

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى

المزيد
أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>