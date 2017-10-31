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4 طرق منزلية لإزالة جير الأسنان والتخلص من رائحة الفم الكريهة

4 طرق منزلية لإزالة جير الأسنان والتخلص من رائحة الفم الكريهة
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تواصل – وكالات:

يجهل الكثيرون أن تراكم الجير على الأسنان يتسبب في زيادة البكتيريا الضارة ومن ثم تسوس الأسنان والتهاب اللثة، فضلاً عن أنه سبب مباشر لرائحة الفم الكريهة.

موقع “ستيب تو هيلث” قدم أربعة طرق طبييعة تزيل الجير وتحافظ على نظافة الفم:

1- بذور السمسم: هناك بعض الأطعمة التي تعمل كمقشر طبيعي لإزالة جير الأسنان و البكتيريا الضارة من الفم كما أنها تزيل الرائحة الكريهة تماماً، ومنها بذور السمسم.

وللاستفادة من هذه البذور قم بمضغ ملعقة على كل الأسنان دون ابتلاعها، ويفضل غسل الأسنان بالفرشاة بعد مضغ السمسم.

2- قشر البرتقال: يحتوي قشر البرتقال على فيتامين “سي” ربما أكثر من الفصوص الداخلية، ويعمل فيتامين “سي” على إزالة الجير وتبييض الأسنان.

كل ما عليك هو فرك الأسنان واللثة بقشر البرتقال باتجاه الجزء الأبيض الداخلي، وبعد ذلك يُشطف الفم بالماء فقط.

3- عصير الليمون: تُمزج ملعقتين من عصير الليمون مع ملعقتين من الماء الدافيء ويوضع المزيج داخل كوب ثم قم بعمل مضمضة لمدة دقيقة كاملة، ثم اشطف الأسنان بالماء.

4- التفاح: تعد هذه الطريقة من أسهل الخطوات التي يمكن أن نتبعها لحماية الأسنان، حيث لا تتطلب منك سوى تناول تفاحة أو اثنين يومياً، وتعمل ألياف التفاح مباشرةً وبدون مجهود إضافي أو اتباع طريقة خاصة على تنظيف الأسنان من الجير، وهو ما يفسر نزف الأسنان في بعض الأحيان بعد تناول ثمرة التفاح وكأنك استخدمت فرشاة لتنظيف أسنانك.

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