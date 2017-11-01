«العمل» تنفي قطع إعانة التأهيل للمرضى النفسيين 

تواصل – فريق التحرير:

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أخيراً، الأنباء التي ترددت حول وقف إعانة التأهيل الشامل الخاصة بالمرضى النفسيين من الجنسين في المملكة.

وكان مغرد قد وجه سؤالاً لحساب “خدمة العملاء”، التابع للوزارة، يوم 11 سبتمبر الماضي، أي منذ أكثر من شهر ونصف، قائلاً: “هل تم قطع إعانة التأهيل الشامل عن المرضى النفسيين؟”، لكنه لم يجد رداً.

السؤال تكرر من متابع آخر، اليوم الثلاثاء، وبنفس الصيغة، لكن الرد جاء هذه المرة من “خدمة العملاء”: “غير صحيح”.