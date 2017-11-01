«العمل» تنفي قطع إعانة التأهيل للمرضى النفسيين 

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

وزير التعليم يُوجِّه بمقاضاة «علي العلياني» بسبب «عصابات التوظيف والفساد»

وزير التعليم يُوجِّه بمقاضاة «علي العلياني» بسبب «عصابات التوظيف والفساد»

الإعدام لقاتل الدبلوماسي «خلف العلي» في بنجلاديش

الإعدام لقاتل الدبلوماسي «خلف العلي» في بنجلاديش

أمر ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.. و«العيبان» رئيساً لها

أمر ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.. و«العيبان» رئيساً لها

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

«العمل» تنفي قطع إعانة التأهيل للمرضى النفسيين 

«العمل» تنفي قطع إعانة التأهيل للمرضى النفسيين 
4

تواصل – فريق التحرير:

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أخيراً، الأنباء التي ترددت حول وقف إعانة التأهيل الشامل الخاصة بالمرضى النفسيين من الجنسين في المملكة.

وكان مغرد قد وجه سؤالاً لحساب “خدمة العملاء”، التابع للوزارة، يوم 11 سبتمبر الماضي، أي منذ أكثر من شهر ونصف، قائلاً: “هل تم قطع إعانة التأهيل الشامل عن المرضى النفسيين؟”، لكنه لم يجد رداً.

السؤال تكرر من متابع آخر، اليوم الثلاثاء، وبنفس الصيغة، لكن الرد جاء هذه المرة من “خدمة العملاء”: “غير صحيح”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التجارة» تنفي تزوير عمالة لماركات تجارية شهيرة داخل المملكة

«التجارة» تنفي تزوير عمالة لماركات تجارية شهيرة داخل المملكة

«911» يدشن حسابه الرسمي على «تويتر»

«911» يدشن حسابه الرسمي على «تويتر»

«الهلال الأحمر» تستنكر فيديو «كلية البنات بالقصيم»: إساءة لا نقبلها

«الهلال الأحمر» تستنكر فيديو «كلية البنات بالقصيم»: إساءة لا نقبلها

«السبهان»: يجب معاقبة المتعاونين مع ميليشيا «حزب الله»

«السبهان»: يجب معاقبة المتعاونين مع ميليشيا «حزب الله»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد
كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية
تدوينات حرة

كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية

المزيد
الحرصُ النبويّ
تدوينات حرة

الحرصُ النبويّ

المزيد

التعليقات (٤)اضف تعليق

  1. ٤
    زائر

    السلام عليكم
    المعاق إلى في مركز التأهيل له اعانه

    اضافة رد
  3. ٢
    بل تم قطعها

    بل تم قطعها
    قطعوها عن الوالد

    اضافة رد
  4. ١
    زائر

    بل تم قطعها
    قطعوها عن الوالد لها فتره طويله حسبي الله ونعم الوكيل

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>