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«الرجاء الاتصال في وقت لاحق».. تعرّف على صاحب أشهر رد على الهاتف (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

لم يكن يتخيل أن يكون صاحب أشهر رد ‘‘عزيزي المتصل، إن الجوال المطلوب مغلق.. الرجاء الاتصال في وقت لاحق‘‘ إنه المذيع رائد الجرباء.. الذي بدأ حياته الإذاعية مصادفة بحسب قوله.

يقول الجرباء: ‘‘إنه كان مسؤولاً عن الرد الآلي بشركة الكهرباء، وطلب منه مديره، التواصل مع مذيع معروف ليقوم بتسجيل صوته، لكن تعذر الوصول إلى المذيع، فقام بتسجيل صوته؛ لأنه كان له تجارب سابقة في تقليد الأصوات‘‘ بحسب ‘‘العربية‘‘.

ومن ثم انتقل للعمل في شركة الاتصالات السعودية، ووقع عليه الخيار لتسجيل الرد الآلي، وارتبط صوته بالجملة الشهيرة التي تؤكد إغلاق الطرف الثاني لهاتفه.

وحول المواقف الطريفة التي واجهته، أوضح الجرباء أن الصوت الإلقائي يختلف عن الصوت العادي، لذلك لا يكتشف المتعاملون معه أنه صاحب الصوت، لكنه أحياناً يقوم بعمل مقالب على زملائه عندما يتصلون عليه، فيجيب عليهم بنفس صيغة الرد الآلي، فيحتارون هل هذا صوته الحقيقي أم الرد الآلي، متمنياً أن لا يكون مصدر إزعاج للمتصلين.

وأكد الجرباء، أنه يشعر بالفخر والشرف بهذه الميزة؛ كونه يمثل شركة كبرى، رغم الغضب الذي يحل عليه وربما الدعاء عليه عندما يكون المُتصِل في وقت أحوج ما يكون للمُتصَل به.

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