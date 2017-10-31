بدوافع عنصرية.. دهس امرأة «مسلمة» عمداً في بريطانيا

تواصل – سامر محمد:

يواجه شاب بريطاني اتهامات بمحاولة قتل أم مسلمة تُدعى “زينب حسين” بسيارته بدافع الكراهية، وذلك وَفْقَاً لصَحِيفَة “مترو” البريطانية.

وأشارت الصَحِيفَة إلى أن الأم المسلمة تعرضت لإصابات خطيرة، حيث صدمها الجاني وفر هارباً، وذلك خلال عودتها سيراً على الأقدام إلى المنزل، بعد إيصال أطفالها الصغار للمدرسة الشهر الماضي.

وذَكَرَت الصَحِيفَة أن الأم المسلمة من أصول إِفْرِيقية وكانت تسير بالقرب من منزلها، عندما دهستها سيارة في 20 سبتمبر الماضي؛ مما تسبب في عِدَّة كسور بجسدها، ثم حاولت السيارة نفسها دهس طفلة مسلمة تبلغ من العمر 12 عاماً.

ويواجه المتهم عدداً من الاتهامات من بينها محاولة القتل والإضرار الجسدي الخطير المتعمد والقيادة الخطيرة تحت تأثير الكحوليات، ومِن الْمُقَرَّرِ أن يظهر مُجَدّدَاً أمام المحكمة في 10 نوفمبر المقبل.

كانت الأم المصابة جَرَّاء الدهس نقلت في حينها جواً إلى المُسْتَشْفَى، وظلت في عملية جراحة مكثفة استمرت 10 ساعات، ووُصفت حالتها بالخطيرة لكنها مستقرة، وتتعامل الشرطة مع الحادثة على أنها عنصرية أو ذات دوافع دينية.