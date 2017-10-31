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«نوكيا» تكشف عن هاتف جديد ببطارية تدوم يومين كاملين (صور)

«نوكيا» تكشف عن هاتف جديد ببطارية تدوم يومين كاملين (صور)
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تواصل – وكالات:

كَشَفَت شركتا HMD ونوكيا عن هاتف “نوكيا 2” الجديد الذي دعم بمعالج سنابدراجون 212، ويوفر الكفاءة والسرعة مع اتصال LTE، جنباً إلى جنب بطارية بقوة 4.100mAh بالجزء الخلفي من الهاتف، يمكنها الصمود لمدة يومين كاملين دون الحاجة إلى شحنها.

ووَفْقَاً لموقع Phonearena الهِنْدِيّ، ودعم هاتف نوكيا 2 أَيْضَاً 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و8 جيجابايت من ذاكرة التخزين الدَّاخِلِيَّة، مع إمكانية زيادتها بواسطة بطاقات الذاكرة.

أما شاشة الهاتف فيبلغ قياسها 5.0 بوصة، وتعرض الصورة بدقة 720×1280 “بيكسل”، مع زجاج كورنينج الجوريلا، جنباً إلى جنب كاميرا أمامية بدقة 5MP، في حين أن الكاميرا الخلفية 8 “ميجابيكسل”.

ويعمل هاتف نوكيا 2 بنظام أندرويد نوجا 7.0، مع دعم لمساعد جوجل الشخصي، جنباً إلى جنب تخزين الفيديو والصور غير المحدود للصور، مع دعم مجموعة من اللغات الهِنْدِيّة واللهجات المحلية، ومن الواضح أن الهاتف يستهدف سوق الهواتف الذكية الهندي بشكل كبير.

وسيتم إطلاق الهاتف عَالَمِيّاً في منتصف نوفمبر، وسيبلغ سعره 99 يورو، في حين عدم وجود تأكيد رسمي بأن الهاتف سيتم إطلاقه في الولايات المتحدة، إلا قوائم متاجر التجزئة الأمريكية التي تشير إلى طرحه بسعر 99 دولاراً.

 

 

 

كاميرا نوكيا 2

حجم نوكيا 2

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