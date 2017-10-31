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إلزام الشركات بالتسجيل في «هيئة المقاولين» قريباً

إلزام الشركات بالتسجيل في «هيئة المقاولين» قريباً
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق إن جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات ستكون ملزمة بالتسجيل في الهيئة، بداية من ديسمير المقبل.

وأوضح أن الهيئة اتفقت مع أحد الأذرع العاملة مع وزارة التجارة والاستثمار التي تملك الأحقية بتحديد إلزامية التسجيل في الهيئة وكيفية تطبيقها، لافتا إلى أن الجميع اعتاد على عدم التسجيل إلا إذا كان التسجيل إلزاميا.

وأكد العفالق أن أي شركة أو مؤسسة سجلت سابقا يعتبر تسجيلها ملغى بعد تطبيق إلزامية التسجيل مقابل رسوم، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع أحد المصارف الذي به حساب الهيئة علی سداد رسوم التسجيل، وعلی عدة طرق للسداد بالبطاقات الائتمانية والمصرفية، بحسب “الاقتصادية”.

وأشار إلى أن الكيانات التي تعمل في قطاع المقاولات تعمل في 55 نشاطا تحت أربعة نشاطات رئيسة، وهي المقاولات العامة والمقاولات التخصصية والإنشاءات والتشغيل والصيانة، وكلها تتبع لقطاع المقاولات، والتالي لا يوجد خيار سوی تنظيم القطاع وهو ما تعمل عليه الهيئة حاليا مع كل الجهات ذات العلاقة أو الارتباط بقطاع المقاولات بمشاركة كل الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات وغيرها، لإعادة تشكيل القطاع، وتمكين الهيئة من التحرك والعمل والقيام بدورها في تنظيم القطاع.

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