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ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
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ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

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حفر الباطن.. مستوصف خاص يقدم الرعاية الطبية مجاناً لأحد أبطال الوطن مدى الحياة
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تواصل – فريق التحرير:

استشعاراً للمسؤولية الاجْتِمَاعِيّة تجاه جنود الوطن البواسل، وامْتِنَاناً لتضحياتهم العظيمة لخدمة المواطنين، أعلن مجمع برايت الطبي بحفر الباطن، عن تقديم جميع الخدمات الطبية والكشفية مَجَّانَاً لرئيس الرقباء البطل سيف بن عبدالعزيز العصلب، له ولوالديه مدى الحياة، مع تكريمه بعد خروجه من المُسْتَشْفَى وعودته لحفر الباطن مع زملائه المصابين.

كما يؤكد مجمع برايت الطبي، بأنه ملتزم كذلك بتقديم جميع الخدمات الطبية والكشفية مَجَّانَاً لذوي شُهَدَاء الواجب من أبناء المحافظة، سائلين الله أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها، ويحفظ جنودها، وشعبها، وقيادتها.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    بادره طيبه وجميله ويشكرون عليها القائمين على إدارة المستوصف

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