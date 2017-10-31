القصيم.. توصية بإطلاق مشروع لتطوير «وادي الرمة» للحد من التدهور البيئي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

مدير جامعة «أم القرى» يوضح سبب استخدامه لفظ «التكارنة»

مدير جامعة «أم القرى» يوضح سبب استخدامه لفظ «التكارنة»

«حساب المواطن»: السائق الخاص لا يؤثر على حسابات المستفيدين

«حساب المواطن»: السائق الخاص لا يؤثر على حسابات المستفيدين

الصندوق العقاري: 9 مميزات للتمويل المدعوم.. والدعم يتوقف في حالتين

الصندوق العقاري: 9 مميزات للتمويل المدعوم.. والدعم يتوقف في حالتين

القصيم.. توصية بإطلاق مشروع لتطوير «وادي الرمة» للحد من التدهور البيئي

القصيم.. توصية بإطلاق مشروع لتطوير «وادي الرمة» للحد من التدهور البيئي
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت التوصيات التي أقرها الفريق الدائم لتطوير وتأهيل وادي الرمة بمنطقة القصيم، ضرورة تحديد حرم الوادي الذي يتعرض لحالات من التدهور البيئي جراء ضخ مياه الصرف الصحي المعالج من محطة المعالجة الثانية، وضخ المياه للوادي مع بقائها في سد يحبس المياه جنوب مدينة بريدة؛ مما أدى إلى تكوّن بؤرة ضخمة لانتشار البعوض والبكتيريا بكافة أنواعها.

وأشار رئيس مشروع تحديد حدود وحرم وادي الرمة الدكتور صالح العامر، أن جهود قسم الجغرافيا بجامعة القصيم أظهرت الحاجة إلى استخدام التقنية وأجهزة الاستشعار عن بعد، ووجود مختصين للمشروع لدراسة كافة أجزاء الوادي وإعداد مقترح عام للنهوض بالوادي بيئياً وتطويرياً، والذي من خلاله نصل إلى معرفة فنية ومالية للمشروع في هذا الوادي ضمن حدود الوادي بمنطقة القصيم، وأوصى الفريق بأهمية تحديد حدود الوادي؛ مما يتطلب مشروعاً ضخماً ينفذ من مختصين يحددون الطبقات بالوادي.

وأشار إلى هناك عدداً من الدراسات لجامعة القصيم لوادي الرمة، من خلاله ستكون البداية، مضيفاً المشروع يتطلب كوادر فنية وإدارية تعمل على المشروع من خلال الميدان، مبيناً أهمية تعاون كافة القطاعات الحكومية المعنية لتطوير وتأهيل الوادي.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

استدعاء مُلاك العقارات الواقعة ضمن تطوير منطقة مكة لتعويضهم

استدعاء مُلاك العقارات الواقعة ضمن تطوير منطقة مكة لتعويضهم

«تطوير»: فصل سائق الحافلة صاحب مقطع «عكس السير» بحوطة بني تميم

«تطوير»: فصل سائق الحافلة صاحب مقطع «عكس السير» بحوطة بني تميم

تطوير النقل التعليمي: تسعيرة نقل المتعهدين للطلاب 1700 ريال

تطوير النقل التعليمي: تسعيرة نقل المتعهدين للطلاب 1700 ريال

بعد تطويره.. شاطئ جدة الغربي يتسع لـ120 ألف نسمة

بعد تطويره.. شاطئ جدة الغربي يتسع لـ120 ألف نسمة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية
تدوينات حرة

كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية

المزيد
الحرصُ النبويّ
تدوينات حرة

الحرصُ النبويّ

المزيد
بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى
تقارير وحوارات

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى

المزيد
أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>