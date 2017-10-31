القصيم.. توصية بإطلاق مشروع لتطوير «وادي الرمة» للحد من التدهور البيئي

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أكدت التوصيات التي أقرها الفريق الدائم لتطوير وتأهيل وادي الرمة بمنطقة القصيم، ضرورة تحديد حرم الوادي الذي يتعرض لحالات من التدهور البيئي جراء ضخ مياه الصرف الصحي المعالج من محطة المعالجة الثانية، وضخ المياه للوادي مع بقائها في سد يحبس المياه جنوب مدينة بريدة؛ مما أدى إلى تكوّن بؤرة ضخمة لانتشار البعوض والبكتيريا بكافة أنواعها.

وأشار رئيس مشروع تحديد حدود وحرم وادي الرمة الدكتور صالح العامر، أن جهود قسم الجغرافيا بجامعة القصيم أظهرت الحاجة إلى استخدام التقنية وأجهزة الاستشعار عن بعد، ووجود مختصين للمشروع لدراسة كافة أجزاء الوادي وإعداد مقترح عام للنهوض بالوادي بيئياً وتطويرياً، والذي من خلاله نصل إلى معرفة فنية ومالية للمشروع في هذا الوادي ضمن حدود الوادي بمنطقة القصيم، وأوصى الفريق بأهمية تحديد حدود الوادي؛ مما يتطلب مشروعاً ضخماً ينفذ من مختصين يحددون الطبقات بالوادي.

وأشار إلى هناك عدداً من الدراسات لجامعة القصيم لوادي الرمة، من خلاله ستكون البداية، مضيفاً المشروع يتطلب كوادر فنية وإدارية تعمل على المشروع من خلال الميدان، مبيناً أهمية تعاون كافة القطاعات الحكومية المعنية لتطوير وتأهيل الوادي.