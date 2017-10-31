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خلال العام الماضي.. إسلام 835 امرأة أجنبية على يد منسوبات «تعاوني الرياض»

خلال العام الماضي.. إسلام 835 امرأة أجنبية على يد منسوبات «تعاوني الرياض»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإِرْشَاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض عن إنجازاته للعام الماضي 1438 هـ، مُؤكِّدَاً أن أبرزها يتمثل في إسلام 835 امْرَأَة من 14 جنسية، بعد توفيق ومنة الله – عَزَّ وَجَلَّ – واجتياز 147 امْرَأَة لاختبار “المسلمة الجديدة”.

جاء ذلك خلال ملتقى نظمه المكتب للداعمات والمسلمات الجديدات وكفيلاتهن، والملتحقات بالبرامج التعليمية من عِدَّة جنسيات، في مقر مركز الرسالة للفتيات بحي الملك فهد.

مِنْ جَانِبِهِا، رحبت مديرة القسم النسائي الأستاذة منى بنت ناصر الخالدي ــ في كلمتها ــ بضيفات الملتقى، مُؤكّدَة أن التعامل الحسن والتحلي بالأَخْلَاق الحميدة؛ أكبر دافع ــ بعد توفيق الله ــ لإقبال كثير من المقيمات في هذه البلاد على الإسلام.. مُورِدةً ــ في نهاية كلمتها ــ قصة إسلام “خديجة” المختصة في أحد المراكز السعودية؛ بسبب حسن تعامل إحدى المواطنات وذويها.

بَعْدَ ذَلِكَ، تم تكريم الفائزات في مسابقات حفظ القُرْآن الكريم، والأربعين النووية، من منسوبات المكتب، وتقديم باقات وشهادات شكر وتقدير لطالبات التطبيق من جامعة الملك سعود، ثم قُدمت تلاوات لعدد من المسلمات الجديدات، تلاها فقرة “لماذا أسلمت؟” أكدت فيها المشاركات من المسلمات الجديدات تميز تعامل المسلمين والمسلمات في هذا البلد المبارك؛ وهُوَ مَا دعاهن إلى التعرف على الدين الإسلامي واختياره برغبتهن.

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