6 مخاطر غير متوقعة لاستخدام العدسات اللاصقة

تواصل – وكالات:

تستخدم العدسات اللاصقة لغايات تجميلية، والبعض منها لتصحيح مشاكل وعيوب النظر، وعلى الرغم من أن هذه العدسات آمنة بشكل عام، إلا أن هناك بعض المخاطر، المتعلقة باستخدامها على نحو غير صحيح.

وفيما يلي مجموعة من المخاطر، المرتبطة باستخدام العدسات اللاصقة، بِحَسَبِ صَحِيفَة ديلي ميل البريطانية:

1 – استخدام محلول غير مناسب للتنظيف: لا يجوز استخدام أَي محلول لتنظيف العدسات اللاصقة، فهناك محلول خاص لكل نوع من هذه العدسات، ويجب التأكد من عدم انتهاء مدة صلاحيته، لِتَجَنُّبِ تلف العدسات، أو تعريض العينين لمخاطر صحية غير مرغوبة.

2 – ارتداء العدسات عند الإِصَابَة بنزلات البرد: عند الإِصَابَة بالحمى ونزلات البرد، يُفَضّل ارتداء النظارات بدل العدسات اللاصقة، حيث يَحْتَاج المريض في بعض الحالات إلى استخدام قطرة للعين، ولن يكون من المناسب نزع وإعادة وضع العدسات في كل مرة، بِالإِضَافَةِ إلى أن المريض يشعر بالحكة في عينيه؛ مِمَّا يتسبب بتآكل القرنية فِي حَالِ الاستجابة للحكة مع استخدام العدسات.

3 – استخدام العدسات أثناء السباحة والاستحمام: يوصي الأطباء والمختصون بالامتناع عن السباحة مع وضع العدسات اللاصقة، فهناك نوع من الأميبيا تعيش في إمدادات المياه المحلية، ويمكن أن تدخل خلف العدسات في حالة السباحة أو الاستحمام، وتبدأ بتدمير قرنية العين.

4 – ارتداء العدسات لفترة طويلة: تختلف المدة التي يمكن ارتداء العدسات اللاصقة خلالها من شخص لآخر، فعلى سبيل المثال، إذا كانت العين من النوع الجاف، فلا يجب وضع العدسات أكثر من 3 ساعات؛ لأنها تقوم بامتصاص الماء من سطح العين.

5 – النوم مع وضع العدسات: عندما يتم إغلاق العينين، تمنع العدسات اللاصقة الأُكْسِجِين في الدموع من الوصول إلى القرنية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقرحات في القرنية والتهابات بكتيرية خطيرة، كما يمكن أن يؤدي نقص الأُكْسِجِين إلى تورم القرنية.

6 – شراء العدسات من على الإنترنت: ينْصَح الأطباء بضرورة إِجْرَاء فحص سنوي للعينين فِي حَالِ استخدام العدسات اللاصقة، وعند شراء العدسات من على الإنترنت، لا بد من التأكد من أنها من نوعية جيدة، والخضوع للفحص الطبي اللازم قبل استخدامها.