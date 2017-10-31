«ستريت جورنال»: عشرات الآلاف من الأمريكيين مازالوا مشردين جراء إعصار «هارفي»

تواصل – سامر محمد:

قالت صَحِيفَة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إنه رغم مرور شَهْرينِ على إعصار “هارفي” المدمر، إلا أن مدينة هيوستن في ولاية تكساس مازالت تحصي الخسائر وتكلفة إعادة الإعمار.

وأشارت الصَحِيفَة إلى أن عشرات الآلاف مازالوا يعيشون في غرف فندقية مُنْذُ أغسطس الماضي، والذي تقدر تكلفة خسائره الاقتصادية بنحو 73.5 مليار دولار.

ولفتت الصَحِيفَة إلى أن تكساس أزالت ما يكفي من حطام بعد الفيضانات الناجمة عن الإعصار من الأحياء هناك، والتي تكفي لملء 700 حمام سباحة أوليمبي.

وذَكَرَت أنه وبعد شَهْرينِ من الإعصار، مازال عشرات الآلاف يعيشون في منازل مؤقتة، كما أن بعض المدارس مازالت مغلقة ويقدر “موديز” الخسائر الاقتصادية جَرَّاء الإعصار بنحو 73.5 مليار دولار؛ مِمَّا يجعله ثاني أكبر كارثة طبيعية مكلفة في تاريخ الولايات المتحدة بعد إعصار كاترينا.

ويتحدث المسؤولون عن أن الخسائر التي تعرض لها الأشْخَاص تمثل أكبر تحدٍّ لإعادة الإعمار والتي قد تستمر لسنوات، فحتى منتصف الشهر الْجَارِي، كان مازال 61 ألفاً و500 شخص ممن شُردوا جَرَّاء “هارفي” يعيشون في 22 ألف غرفة فندقية، وتقوم وكالة إدارة الطوارئ الأمريكية بدفع التكلفة.

ولا يُعرف حتى الآن العدد النهائي للمنازل التي تضررت جَرَّاء الإعصار، لكن مقاطعة “هاريس” في تكساس وحدها تتحدث عن أن أكثر من 136 ألف مبنى أُغرق بالفيضانات؛ وبالتَّالي فإن الآلاف من السكان لن يتمكنوا من العودة لمنازلهم قريباً.