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صحيفة: وفاة 200 شخص قرب موقع نووي في كوريا الشمالية

صحيفة: وفاة 200 شخص قرب موقع نووي في كوريا الشمالية
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تواصل – الرياض:

قالت صَحِيفَة “ميرور” البريطانية إن أكثر من 200 مواطن كوري شمالي قتلوا؛ إثر انهيار نفق بالقرب من موقع اختبار نووي، بقاعدة كيم جونغ أون.

وأَضَافَت الصَحِيفَة، أن انهيار نفق تحت الأرض في موقع بوكجونج لإجراء التجارب النووية، الواقع شرقي كوريا الشمالية حدث في النصف الأول من العام الْجَارِي.

وطبقاً لما أوردته “الميرور”، نَقْلاً عن مصادرها أن الكارثة وقعت على دفعتين؛ إذ قضى نحو 100 شخص كَانُوا محاصرين في النفق تحت الأرض، قبل أن يقع انهيار آخر أثناء عملية الإنقاذ ويرفع العدد الكلي للقَتْلَى إلى نحو 200.

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