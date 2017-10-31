كُل ما تشتهيه… وسنقص وزنك !!! تجربة واقعية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد

هنا أيها القارئ الكريم، لن أبخل عليك بالمعلومة سواءً كنت تعاني من زيادة في الوزن أو نقص فيه أو تريد فقط أن تَثْبُتَ على وزنك وتضمن عدم تغيره، هنا ستختبر عصراً جديداً من التطور تستطيع فيه أن تنجز أكبر الإنجازات بأقل التكاليف مع كسب الثقافة والمعرفة، هنا أطرح لك تجربتي كاملةً في خسارة 14 كيلوجراماً في 6 أشهر وما زال النزول مستمراً.

بدايةَ، أنا أعاني من زيادةٍ في الوزن كما يعاني الكثير، ومررت بتجارب خلال السنوات الطوال الماضية لحل هذه المشكلة ولكن باءت بالفشل، جربت عدداً من أنواع الحمية ” الريجيم ” الأسبوع الواحد والشهري والكيميائي و و و إلخ، عشتُ خلالها حالة نفسيه سيئة يرثى لها، لك أن تتخيل أن إحدى هذه الحميات كان يريد إجباري على أكل حبة بيض مسلوقة في الإفطار وحبتين في الغداء وحبة في العشاء لمدة أسبوع كامل ( يا الله، ما هذا الجهل ) معاناة مررت بها ومرّ بها الكثير غيري ولكن… بلا جدوى مقنعة تساعدني على الاستمرار حتى ارتبطت عندي كلمة ” ريجيم ” بمعنى الحرمان والتعاسة، جربت أيضاً الاشتراك بالأندية آنذاك والمشي طويلاً كانت هناك نتائج ولكن ليست مرضية ولا مقنعة أبداً لاستمرار التعب وضياع الوقت، نزلت في وزني حينها حوالي 8 كيلو ولكن توقف بشكل مريب مع كل التعب المبذول والـ ” ريجيم ” المأكول.أوقفت تلك المهزلة، وعشت حياتي بسعادة وراحة نفسية ولكن بغير رضاً عن الحال ولا فهم أو استيعاب للسبب حتى تأكدتُ بأنني في حاجة لأخصائي تغذية ومدرب رياضة متخصص يعيشان معي 24 ساعة حتى أتمكن من أخذ نصائحهما مباشرة عند كل وجبة وعند كل ساعة رياضة، ولكن بالطبع هذا ضرب من الخيال وإن كان واقعا فتكلفته عظيمة لا يقواها إلا الأثرياء.

معلومات عامة هامة:

السؤال الذي لطالما بحثتُ عن إجابةٍ له: هل يمكنني أن آكل ما أشتهيه من الطعام دون زيادة في الوزن؟ وهل يمكن أن ينقص وزني أيضاً؟ ومن تجربتي الواقعية وجدت أن الإجابة ” نعم ” والسبب يعود إلى نظام ” السعرات الحرارية ” حيث إن أي طعام تتناوله يحمل عدداً من هذه السعرات وجسم الإنسان يحتاج يومياً لحرق عدد من السعرات الحرارية لجميع الوظائف التي يقوم بها من تفكير وتحرك وهضم وغيرهم، عليه فإن قلّت السعرات التي تتناولها يومياً عن الحد الذي يحتاج لحرقه الجسم فإنه سيقوم بحرق السعرات المتبقية من الدهون والعضلات في الجسم وبذلك ينقص الوزن وإن أكلت السعرات المحددة التي يحتاجها جسمك يومياً فإنك تثبّت وزنك دون زيادة أو نقصان، وإن حصلت على سعرات أكثر مما يحتاجه الجسم يومياً فبالتالي سيتم تخزين الزائد منها وسيزيد وزنك، كما وأنك تستطيع بالرياضة حرق عدد من السعرات أيضاً.هذا كلام علميٌّ قديم متعارف عليه ولكن تكمن الصعوبة في معرفة مقدار السعرات في الطعام والمقدار الذي يحتاجه الجسم يومياً والمقدار الذي تناولته والمقدار الذي حرقته من الرياضة وغيرها، كل هذه المعلومات تُصعِّب عليك متابعة هذا النظام الدقيق للتحكم بالوزن ولذلك ظهر نظام الحمية ” الريجيم ” المعروف واعتمد واضعوه على اختيار أنواع من الطعام قليلة السعرات بغض النظر عما تشتهيه أنت من هذه الأطعمة، ولكن في عصرنا التقني هذا أصبح من اليسير علينا متابعة هذا النظام بدقة عالية دون الحاجة للحمية ومشاهدة النتائج في خلال أسبوع واحد فقط.لحساب السعرات الحرارية للجسم هناك معادلات عديدة ولكن منها أن الجسم يحتاج 24 سعرة حرارية للكيلو الواحد في اليوم بمعنى أن من وزنة 70 كيلو فهو في حاجة إلى 70*24= 1680 سعرة حرارية لليوم الواحد بمعنى أنك إن رغبت في إنزال وزنك عليك تناول أقل من هذا القدر يومياً كأن تأكل 1000 سعرة فقط في اليوم والجسم بالتالي سيكمل الـ 680 المتبقية بحرقها من الدهون والعضلات في الجسم أو تأكل 1680 سعرة يومياً وتقوم بممارسة الرياضة بحيث تحرق أكبر قدر ممكن من السعرات وإن أردت الزيادة في الوزن تأكل أكثر من 1680 يومياً ليقوم الجسم بتحويل الزائد من السعرات إلى عضلات ودهون تزيد في الوزن وإن أردت ثبات الوزن لا تأكل أقل أو أكثر من 1680 سعرة في اليوم، هذا مثال توضيحي فقط على هذا الوزن ولكن بالتطبيقات القادمة لا تحتاج لهذه الحسابات فهي ستقوم بها عنك.

المتطلبات

هاتف ذكي أو جهاز لوحي (أساسي)

هذا هو الأساس سواء كان من نظام أبل أو نظام أندرويد.

تطبيق خاص بحساب السعرات (أخصائي التغذية) (أساسي)

التطبيق المستخدم في تجربتي هذه هو تطبيقLifesumوتقوم في هذا التطبيق بإدخال معلومات عنك مثل الطول والوزن والعمر ويقوم بطرح بعض الأسئلة عنك وعن رغباتك الغذائية مثلا كأن تكون ممن يحبون اللحوم فقط أو النباتات فقط أو ممن يميلون إلى الأغذية الدهنية أو العضوية حتى يتسنى له تقديم النصائح الغذائية كل يوم بيومه وتقديم عدد السعرات التي تحتاجها يومياً ثم يقوم بمتابعة نظامك اليومي دون إجبارك على طعام معين وإنما يقوم فقط بحساب السعرات التي حصلت عليها من غذاءك الذي تدخله أنت بنفسك في البرنامج بشكل يومي لوجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة بينها أيضا يتابع لك كمية السوائل التي شربتها يومياً ويقدم لك النصائح الغذائية ، بناءً على البيانات المقدمة له، التطبيق يحتوي على كم هائل من قواعد البيانات لجميع أنواع الغذاء في العالم من طبخات وحلويات ومعلبات وغيرها الكثير ويمكنك إنشاء وجباتك الخاصة وإدخال بياناتها كما يمكنك تصوير الباركود الخاص بأي منتج غذائي لتظهر لك جميع معلوماته في التطبيق، ولكن عيبه الوحيد عدم احتوائه على اللغة العربية كما وأنه ليس مجاني فهو برسم سنوي قيمته لا تتجاوز 150 ريال أو يمكنك البحث في أسواق التطبيقات عن تطبيقات مشابهة باللغة العربية مثل ” سعراتي ” أو ” حاسبة السعرات ” وغيرها الكثير،

تطبيق خاص بحساب الخطوات وتتبع الرياضة (مجاني) (أساسي)

هناك تطبيقات كثيرة من شأنها اكتشاف الحركة ذاتياً وحساب الخطوات والمشي والركض وأنواع الرياضة بمجرد أن تبدأ بها فهي تفيدك في احتساب كمية السعرات الحرارية التي فقدتها بالرياضة التي مارستها، ومن هذه التطبيقات تطبيق صحتى على آيفون وتطبيق سامسونج هيلث على أجهزة سامسونج أو تطبيق جوجل فيت، من الضروري وجود أحدها في جهازك لتكون أكثر دقة في احتساب السعرات. وبالنسبة لتجربتي فكانت رائعة مع هذه البرامج فكنت أمشي ما يقارب 6 كيلو يومياً في خلال ساعة واحدة فقط بمعدل 7،500 خطوة لأحرق ما معدله 400 سعرة حرارية في تلك الساعة فعندما تعلم كمية السعرات التي ستخسرها في مشيك لوقت معين ومسافة معينة فإن معنوياتك ترتفع وتكون أكثر استعداداً ليوم آخر مع المشي.

تطبيق خاص بالتمارين الرياضية (مدرب رياضي محترف) (مجاني) (اختياري)

هناك أيضاً تطبيقات كثيرة تقدم لك أنواع الرياضات والخاص منها لكل جزء من أجزاء الجسم وتحثك على ممارسة الرياضة بإشعارات تظهر لك من وقت لآخر وما جربته أنا كان تطبيق 30 يوماً لتحدي اللياقة فهذا التطبيق يقوم بتقسم أنواع الرياضات إلى أقسام وكل قسم له مستويات ( مبتدئ ، متوسط ، ممارس) كل مستوى لمدة 30 يوم يقدم لك فيها نبذة عن كل رياضة مع إمكانية مشاهدة فيديو لمعرفة تنفيذ تلك الرياضة، وفي نهاية اليوم يقوم بتقديم تقرير بالمدة التي قضيتها في الرياضة وعدد السعرات المحروقة وتشجيعك للقيام بالمزيد مستقبلاً. لك أن تتخيل أن هذا التطبيق يغنيك عن الذهاب للنادي كما يختصر عليك الوقت الكبير فتمرين اليوم الواحد لا يتجاوز 10 دقائق فقط.

قد تسأل نفسك لماذا أحتاج إلى الرياضة إن كنت أستطيع تناول القدر المحدد لي من السعرات يومياً لينقص وزني؟، والإجابة من واقع خبرة فإن الجسم عندما يفقد الوزن فهو لا يفقد دهوناً فقط بل يفقد عضلاً أيضاً ولذلك من الخطر نزول الوزن دون رياضة كي لا يصبح الجسم هزيلاً مترهلاً فاحرص دائماً على تناول الغذاء الغني بالبروتين وشرب الحليب الغني بالكاليسيوم والتزام الرياضة خلال فترة نزول الوزن لتحصل على جسم مشدودٍ ونزولٍ صحي.

ميزان طعام (أساسي)

تحتاج لشراء ميزان خاص بالطعام فهو ميزان صغير ليزن المأكولات حتى 5 كيلوجرام يساعدك على معرفة وزن الطعام الذي ستأكله بالتالي عند إدخال معلومات هذا الطعام في برنامجLifesumسيقوم تلقائياً بتحديد السعرات لهذا الطعام بناءً على الوزن، هذا الميزان يتوفر في محلات الأواني ومحلات الخردوات وجميع ألأسواق الإلكترونية وأيضا ساكو ولا يتجاوز سعره 100 ريال. من واقع تجربتي فإنك ستتعود مع الأيام على الكميات وقيمتها الغذائية وعدد سعراتها دون الحاجة للوزن وبالتالي ستتطيع معرفة كميات الاكل التي تناولتها في مناسبة ما دون الحاجة للميزان وذلك بالنظر فقط.

أدوات لمعرفة مقادير الطعام والشراب (إختياري)

تحتاج أيضاً لتوفير أدوات قياس الطعام وهناك مجموعة تأتي بجميع القياسات بالكوب والملعقة والجرام خاصة للطعام الجاف وهناك أدوات أيضاً لقياس السوائل بالميلليلتر والليتر، تمكنك من تحديد الكميات والإضافات للطعام لمعرفة كمية السعرات فيه.

سوار رياضي أو ساعة ذكية (اختياري)

هناك أنواع كثيرة من الساعات الذكية أو الأساور الرياضية وفائدتها أنها تقوم باكتشاف الرياضة واحتسابها وقد تكون خياراً افضل من تطبيقات الجوال الخاصة بحساب الخطوات السابق ذكرها حيث إنك تحتاج دائما لوضع الجوال جانباً للشحن وتكون في ذلك الوقت في حركة دائمة لا يمكن للجوال احتسابها، ومن واقع تجربتي فإن أفضل منتج هو ساعة هواويTalkbandفهي ساعة ذكية وسوار رياضي ولكن تمتاز بميزة لا ينافسها عليها أحد وهي أنها تسختدم كسماعة بلوتوث للمكالمات والصوتيات الأخرى بانقسام جزء منها عن باقي السوار ليصبح كسماعة الأذن المعروفة وسعرها لا يتجاوز 600 ريال بينما أسعار المنافسين تصل إلى 2500 ريال.

نصيحة أخيرة:

استثقلت هذا النظام الذكي في البداية ولكن بعد أن علمت أنني استطيع أكل ما أشتهي من الطعام والحلويات ولكن بمراعات عدد السعرات الموضوعة لي في البرنامج تشجعت نوعاً ما، لك أن تتخيل عزيز القارئ أنني أكل الحلوى والشوكلاتة التي أرغبها ولكن بمراعات عدد السعرات أستطيع شرب ما أشاء مثل المشروبات الغازية وغيرها من الممنوعات في الحميات المعروفة أستطيع مثلا أن أتجاوز الحد اليومي لي من السعرات في العزائم والمناسبات مع العزم على التعويض في الأيام القادمة بكل سهولة لك أن تتخيل مدى الفرحة عندما يوشك يومك أن ينتهي وأنت لم تنهي الحد الواجب عليك من السعرات ويتبقى معك تقريباً 270 سعرة حرارية لتجد نفسك قادراً على تناول قطعة سنيكرز كبيرة بهذا القدر من السعرات، كل هذا لن تجده في أي حمية قد سمعت عنها، ومع ذلك كله فإنني كنت أنقص القدر المخطط لي في الأسبوع وهو ما يقارب 3 كيلو باتباعي الدقيق لكمية السعرات والان أصبحت أمارس المشي والرياضة فأصبح بإمكاني أكل المزيد من الطعام بقدر ما أحرقه من هذه الرياضة وهذا دافع قوي للاستمرار، وكل ذلك مجاناً (تقريباً) ودون هدر وقت للذهاب للنادي وتخصيص مدرب.

جَرِّب أيها القارئ لمدة شهر وشاهد الفرق، فستكتسب الكثير من الثقافة حول نوعيات الاطعمة والفرق بينها في السعرات فعلى سبيل المثال هل تعلم أن إفطارك على رقائق الذرة ” كورنفليكس ” صباحاً مع الحليب أكثر سعرات من شطيرة بيض مقلي مع الحليب؟ وهل تعلم أن أن شطيرة جبنة واحدة كيري أكثر سعرات من شطيرة البيض المقلي؟ وهل تعلم أن الخبز يحمل سعرات عالية؟ وقد يكون سبباً لزيادة وزنك وأنت لا تعلم؟ ومعلومات كثيرة ستكتشفها بنفسك بإذن الله، ولأي استفسار يمكنك التواصل معي على حسابي في تويتر

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تحية طيبة لك