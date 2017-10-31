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بدء التحقيق في وفاة طفل بحافلة.. نَسوه 5 ساعات داخلها
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تواصل – الرياض:

بدأت النيابة العامة في صبيا تحقيقاتها في حادثة وفاة طفل اختناقاً داخل سيارة “ميكروباص” تم نسيانه داخلها لأكثر من خمس ساعات.

وكانت طوارئ مستشفى صبيا العام استقبلت، طفل توفي اختناقاً لنسيانه في “ميكروباص” أثناء ذهابه إلى حلقة دوحة القرآن للأطفال بالظبية، التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صبيا. وقد أخطرت مستشفى صبيا العام الجهات الأمنية بالواقعة التي قامت بإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

وأكد علي بن إبراهيم خواجي، الناطق الإعلامي بتعليم صبيا، أن الطفل المتوفى لا يدرس ضمن روضات الأطفال التابعة لإدارة التعليم بصبيا، وأنه أحد طلاب حلقة دوحة القرآن للأطفال بالظبية، التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صبيا.

وقرية الظبية هي إحدى قرى منطقة جازان، وتبعد عن صبيا بنحو 7 كيلومترات، وتقع شرق الطريق العام الذي يربط صبيا بمدينة جازان، وتقع جنوب وادي صبيا الذي يفصل ما بينها وبين قرية صلهبة من الجهة الشمالية للوادي، ويقدر عدد سكانها بأكثر من 10 آلاف نسمة تقريباً.

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