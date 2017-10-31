اليمن.. غارات ومعارك عنيفة في المصلوب واليتمة بمحافظة الجوف

تواصل – واس:

شهدت العديد من المواقع بمديرية المصلوب في محافظة الجوف اليمنية، شمالي شرق اليمن، معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والميليشيا الانقلابية الليلة الماضية.

وقال مراسل موقع ” سبتمبر نت”، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن معارك ضارية انْدَلَعَت بين قوات الجيش والميليشيا الانقلابية في منطقة الزرقة، بمديرية المصلوب، وأن المعارك انْدَلَعَت عقب هجوم للميليشيا الانقلابية صدته قوات الجيش، وأجبرت المهاجمين على الفرار.

وفِي ذَاتِ السِّيَاقِ، انْدَلَعَت معارك شرسة بين قوات الجيش والميليشيا في موقع الحزمة؛ أَسْفَرَت عن مَقْتَل اثْنَيْنِ من عناصر الميليشيا الانقلابية وجريح.