بمشاركة القوات الملكية.. مناورات «مركز الحرب الجوي» تتواصل بالإمارات

تواصل – واس:

تستمر مناورات التمرين المشترك (مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م)، بقاعدة (الظفرة) الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة .

ووفقا لقائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن محمد بن لفاء المطيري فإن هذا التمرين إضافة حقيقية للتدريب على أحدث ما توصلت إليه التقنية في العمليات الجوية القتالية المشتركة في السيطرة الجوية والحرب الإلكترونية لتنفيذ العمليات القتالية المتقدمة ليتم من خلالها تبادل الخبرات والمهارات القتالية والتكتيكية بين الدول المشاركة ورفع مستوى الجاهزية القتالية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز بين الدول.