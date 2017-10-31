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نائب لبناني: إيران تغزو الدول العربية بـ«التطرف الشيعي» (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

قال البرلماني أمين وهبي، نائب في تكتل “لبنان أولاً” النيابي: إن “إيران داعمة للإرهاب حتماً، لأنه في أي ساحة من الساحات العربية عندما تدخل تشد العصب المذهبي لفئة محددة وتسلحها بكافة أشكال السلاح”.

وأضاف “وهبي” في حديث مع قناة “الإخبارية”: إن “كل هذا إرهاب حتماً، وبالتالي إيران لها بصمات في استخدام العنف وترهيب الناس سواء في لبنان أو سوريا والعراق أو البحرين أو اليمن”.

وأشار النائب اللبناني إلى أن “تاريخ إيران بالتعاطي مع الدولة اللبنانية كان دائماً في تغذية التطرف الشيعي أولاً، وثانياً تجاوز السيادة اللبنانية، لافتاً إلى أنها دخلت لبنان بالسلاح والمال غير الشرعي.

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