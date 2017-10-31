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إدارة معهد الحرم المكي تعلن عن موعد مسابقة «ليدبَّروا آياته»

إدارة معهد الحرم المكي تعلن عن موعد مسابقة «ليدبَّروا آياته»
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت إدارة معهد الحرم المكي الشريف عن أن موعد اختبارات مسابقة (ليدبَّروا آياته)  سيتم بمشيئة الله يوم الخميس القادم الموافق 13/2/1439هـ.

وأوضحت إدارة المعهد أن مقر الاختبار سيكون في مكتبة معهد الحرم في قبو توسعة الملك فهد بجوار إدارة المصاحف، وسيبدأ الاختبار في تمام الساعة 11:25 ظهرًا. وحثت جميع الطلاب المشاركين في فروع الاختبار التواجد في مقر الاختبار قبل هذا الموعد.

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة انطلقت من شهر شعبان من العام الماضي واستمرت على مدى أربعة أشهر، وتم تمديدها لمدة شهر ونصف، وآخر موعد لتسليم أبحاث المسابقة يوم الثلاثاء 11/2/1439هـ.​

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