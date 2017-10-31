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البحرين.. المؤبد وإسقاط الجنسية عن 9 متهمين بالإرهاب

البحرين.. المؤبد وإسقاط الجنسية عن 9 متهمين بالإرهاب
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تواصل – وكالات:

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام لدولة البحرين أحمد الحمادي، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد، وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً بعد إدانتهم بتنظيم وإدارة جماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات، وأدوات لتصنيع أسلحة نارية، والتدريب على استعمالها.

وذكرت صحيفة الأيام البحرينية، الثلاثاء،أن السلطات البحرينية نجحت في التعرف على تنظيم إرهابي، بعد الوصول إلى شخص، تبين أنه مات في العراق لاحقاً بعد هروبه إليه في 2014، تولى تجنيد بحرينيين لتسفيرهم إلى العراق، وإيران، للتدريب العسكرية على استعمال الأسلحة، والمتفجرات.

وكشفت التحقيقات تورط هذا الشخص في تسفير مُجندين إلى تهريب ثلاثة على الأقل إلى إيران، أين يقيمون حتى تاريخ المحاكمة، ورتب سفر ثلاثة آخرين إلى إيران للحصول على التدريب العسكري قبل العودة إلى البلاد، واستلامهم شحنات أسلحة ومواد متفجرة، وتخزينها.

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