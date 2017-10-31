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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 6934.37 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 6934.37 نقطة
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 10.91 نقطة ليقفل عند مستوى 6934.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 178 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 86 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين, ودور, وبترو رابغ, والتأمين العربية, واتحاد اتصالات الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات بروج للتأمين, والدرع العربي, وتْشب، وجزيرة تكافل, وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.50% و2.61%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وبترو رابغ, والمعذر ريت، كيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان، الراجحي، بتر رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 11.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3107.45 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 77 ألف سهم تقاسمتها 265 صفقة.

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