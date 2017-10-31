انطلاق فحص جاهزية المنشآت الكبرى لتطبيق «القيمة المضافة»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

مدير جامعة «أم القرى» يوضح سبب استخدامه لفظ «التكارنة»

مدير جامعة «أم القرى» يوضح سبب استخدامه لفظ «التكارنة»

«حساب المواطن»: السائق الخاص لا يؤثر على حسابات المستفيدين

«حساب المواطن»: السائق الخاص لا يؤثر على حسابات المستفيدين

الصندوق العقاري: 9 مميزات للتمويل المدعوم.. والدعم يتوقف في حالتين

الصندوق العقاري: 9 مميزات للتمويل المدعوم.. والدعم يتوقف في حالتين

انطلاق فحص جاهزية المنشآت الكبرى لتطبيق «القيمة المضافة»

انطلاق فحص جاهزية المنشآت الكبرى لتطبيق «القيمة المضافة»
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مشروع فحص المنشآت الكبرى للتأكد من مستوى استعداد وجاهزية أنظمتها المحاسبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المقرر في الأول من يناير 2018.

ويتضمن المشروع قيام فاحصين معتمدين ومرخصين من قبل هيئة المحاسبين بزيارة ميدانية إلى المنشآت الكبيرة في كل من الرياض والدمام وجدة، لتقييم مدى جاهزية تلك المنشآت لتطبيق الضريبة، وتحديد النقاط التي يمكن أن تعيق مواءمة أنظمتها مع متطلبات الضريبة، والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل. ومن المقرر أن تستمر الزيارات الميدانية التي انطلقت الأسبوع الحالي إلى 21 ديسمبر، ويشارك فيها أكثر من 45 فاحصاً.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مشروع فحص المنشآت الكبرى يأتي في إطار سعي الهيئة إلى توفير كل سبل الدعم الممكنة للمنشآت، تمهيداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مثمنة الشراكة مع هيئة المحاسبين القانونيين لما تمتلك من خبرات قيمة ومهنية عالية في مجال اعتماد أفضل أساليب فحص المنشآت.

وتغطي معايير التقييم التي سيعتمدها الفاحصون المكلفون عدة جوانب أساسية، منها وجود وحدة مسؤولة عن العمليات ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة، والإشراف على البرامج التوعوية حول الضريبة داخل المنشأة، إضافة إلى التأكد من جاهزية الأنظمة المحاسبية داخل المنشأة، والامتثال للمتطلبات مسك الدفاتر وحفظ السجلات والفوترة، وعقود الموردين والعملاء، والتأكد من جود بروتوكولات أمنية لحماية البيانات، وغيرها.

من جهة أخرى، حثّت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المؤهلة على ضرورة التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وأكدت على أنه لا يحق للمنشأة خصم ضريبة المدخلات على السلع والخدمات التي تقوم بتوريدها من الموردين غير الممتثلين أو غير المسجلين في نظام الضريبة المضافة.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت المنشآت المؤهلة التي تتخطى إيراداتها السنوية1،000،000 ريال سعودي إلى التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017 وذلك عبر الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA. فيما تم منح المنشآت الصغيرة التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375،000 و1،000،000 ريال سعودي مهلة حتى 20 ديسمبر 2018 لاستكمال عملية التسجيل لأغراض الضريبة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التجارة»: لا يحق لأي منشاة تحصيل ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها رسمياً

«التجارة»: لا يحق لأي منشاة تحصيل ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها رسمياً

كاتب: حصّلوا «القيمة المضافة» من أرباح المدارس لا من أولياء الأمور

كاتب: حصّلوا «القيمة المضافة» من أرباح المدارس لا من أولياء الأمور

مسؤول: تحصيل «القيمة المضافة» من طلاب المدارس الأهلية بالتقسيط

مسؤول: تحصيل «القيمة المضافة» من طلاب المدارس الأهلية بالتقسيط

المدارس الأهلية تُحمِّل «الضريبة المضافة» على أولياء الأمور

المدارس الأهلية تُحمِّل «الضريبة المضافة» على أولياء الأمور

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الحرصُ النبويّ
تدوينات حرة

الحرصُ النبويّ

المزيد
بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى
تقارير وحوارات

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى

المزيد
أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد
أحبِبْ الناس ليحبوك
تدوينات حرة

أحبِبْ الناس ليحبوك

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>