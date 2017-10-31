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حرس الحدود يُخمد حريقًا في «لنش خاص» بالقطيف وينقذ طاقمه

حرس الحدود يُخمد حريقًا في «لنش خاص» بالقطيف وينقذ طاقمه
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع القطيف بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الاثنين، من إخماد حريق تعرَّض له أحد اللنشات الخاصة على رصيف مرسى مركز دارين وإنقاذ طاقمه.

وأفاد الناطق الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية أن المناوبين بمركز دارين تلقوا بلاغاً من مالك اللنش (مجاهد السادس) يؤكد فيه تعرض لنشه للاحتراق، وعلى الفور توجهت الفرقة المناوبة لموقع الحادث، وتم إخماد الحريق، وإنقاذ الطاقم المتواجد على اللنش والبالغ عددهم ثلاثة أشخاص.

وأضاف الناطق الإعلامي بأن “المناوبين قاموا بقطر اللنش إلى مكان آمن، وإبلاغ الدفاع المدني لاستكمال الإجراءات الأمنية المطلوبة، ومعرفة أسباب الحريق، بحكم الاختصاص”.

وأهاب الناطق الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع الصيادين وملاّك اللنشات والمتنزهين اتباع إجراءات السلامة وتوخي الحذر، والتأكد من الصيانة الدورية لقواربهم وتوفر معدات السلامة وطفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتقديم المساعدة اللازمة، متمنياً للجميع السلامة.

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