13 إصابة في حادثين لطالبات ومعلمات بـ«عسير»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

مدير جامعة «أم القرى» يوضح سبب استخدامه لفظ «التكارنة»

مدير جامعة «أم القرى» يوضح سبب استخدامه لفظ «التكارنة»

«حساب المواطن»: السائق الخاص لا يؤثر على حسابات المستفيدين

«حساب المواطن»: السائق الخاص لا يؤثر على حسابات المستفيدين

الصندوق العقاري: 9 مميزات للتمويل المدعوم.. والدعم يتوقف في حالتين

الصندوق العقاري: 9 مميزات للتمويل المدعوم.. والدعم يتوقف في حالتين

13 إصابة في حادثين لطالبات ومعلمات بـ«عسير»

13 إصابة في حادثين لطالبات ومعلمات بـ«عسير»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى رجال ألمع حالة الطوارئ بعد ورود بلاغ من إدارة الطوارئ والأزمات بصحة عسير مفاده وقوع حادث مروري لحافلة تقل عدة طالبات وحادث آخر لمعلمات ونتج عن الحادثين 13 إصابة، حيث تم إعلان الكود الصفر عند تمام الساعة 7:09 صباحاً، و بدأت الحالات في الوصول للمستشفى وتم التعامل مع جميع الإصابات وفق المعايير الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وعند الساعة 7:56 دقيقة صباحاً انتهت حالة الطوارئ واستقبال الحالات وفرزها ليتم إعلان الكود الأخضر، وتفاوتت الحالات حيث أصيب شخص عمره 35 عاماً وآخر عمره 63 عاماً وحالتهما حرجة، بينما أصيبت 8 طالبات تتراوح أعمارهن من (12-17) عاماً بإصابات متوسطة.

كما وصل للمستشفى إصابات ناتجة عن حادث آخر يوجد به معلمتين وسائقهن وإصاباتهم طفيفة، إذ تم خروج السائق وخروج إحدى المعلمات بعد الاطمئنان التام على استقرار حالتهم، بينما رأى الفريق الطبي تنويم المعلمة الأخرى تحت الملاحظة لمزيد من الاطمئنان إلا أنها رفضت وفضلت الخروج على مسئوليتها وحالتها مستقرة.

هذا وقد أجرى مدير عام الشئون الصحية بعسير اتصالاً هاتفياً بمدير القطاع الصحي برجال ألمع اطمئن خلاله على صحة المصابين، وتابع الخدمات الطبية المقدمة لهم، متمنياَ الشفاء العاجل لكافة المصابين والمصابات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نجاة طالبات من حافلة مدارس التهمتها النيران جنوب عفيف (فيديو)

نجاة طالبات من حافلة مدارس التهمتها النيران جنوب عفيف (فيديو)

وفاة شخص وإصابة 4 معلمات في حادث مروري بالباحة (صور)

وفاة شخص وإصابة 4 معلمات في حادث مروري بالباحة (صور)

بالفيديو.. تهوُّر سائق حافلة طالبات في شوارع الرياض

بالفيديو.. تهوُّر سائق حافلة طالبات في شوارع الرياض

مدير تعليم الرياض يؤدي صلاة الميت على معلمتي «حفر العتش».. وينقل تعازي الوزير (صور)

مدير تعليم الرياض يؤدي صلاة الميت على معلمتي «حفر العتش».. وينقل تعازي الوزير (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الحرصُ النبويّ
تدوينات حرة

الحرصُ النبويّ

المزيد
بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى
تقارير وحوارات

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى

المزيد
أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد
أحبِبْ الناس ليحبوك
تدوينات حرة

أحبِبْ الناس ليحبوك

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>