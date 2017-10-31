بالصور.. «حُفرة مياه غامضة» في المحيط الهادئ

تواصل – وكالات:

عثر علماء متخصصون في الأحياء البحرية على حفرة زرقاء غامضة في الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا بعمق 65 قدماً، حيث يعتقد العلماء أنه يمكن أن تكون الحفرة أكبر سناً من الحفرة الزرقاء العظمى الشهيرة، في بليز.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد غاص الخبراء داخل الحفرة ليعثروا على واحد من أكبر الاستكشافات العلمية الحديثة، وهو المرجان الأبيض المذهل، فيما يعد اكتشافاً نادراً.

ويحدث تبيض الشعاب المرجانية عندما يتم وضع الشعاب تحت الضغط الكبير عن طريق الاحترار في المياه، أو بعض التهديدات الأخرى مثل طرد الطحالب التي تعيش في نسيجها.