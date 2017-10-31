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سوار ذكي بديلاً عن العصا لفاقدي البصر

سوار ذكي بديلاً عن العصا لفاقدي البصر
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تواصل – وكالات:

يسير فرناندو ألبيرتوريو بكل سهولة على رصيف مزدحم بالمارة وعربات الطعام وسط مدينة واشنطن، دون أن يلحظ أحد أنه كفيف البصر، والسر في ذلك هو سوار في معصمه يسمى «سونو» يبعث بموجات صوتية عالية التردد تكتشف الأجسام على مسافة تصل إلى 14 قدماً أمامه، لتصدر نبضات اهتزازية على ذراعه، وكلما كان الجسم أقرب سواء كان جداراً أو سلة مهملات أو شخصاً، كان الاهتزاز أكبر، مما يسمح لألبرتوريو برسم خريطة ذهنية سريعة للعالم من حوله، باستخدام الاستشعار عبر الموجات الصوتية.

ويشبه عمل هذه التقنية المستشعرات المستخدمة في السيارات والتي تكتشف الأجسام القريبة من أجل تجنب الاصطدام بها، وألبيرتوريو، الذي نشأ في بورتوريكو، هو واحد من فريق رواد أعمال من المكسيك قاموا بصناعة «سونو» من الصفر ويأملون أن يغير اختراعهم من حياة فاقدي وضعيفي البصر.

وبالنسبة لضعاف البصر، يمكن لتطبيقات الهواتف الذكية مساعدتهم على ركوب وسائل المواصلات في وقتها الدقيق من أجل الوصول إلى أقرب متجر للتسوق، لكن تجنب فرع شجرة على الرصيف أو المشي ضمن حشد من الناس، في وقت الذروة، أو الذهاب إلى مبنى جديد في مكان غير مألوف، ليس متاحاً ضمن التطبيقات.

وتلك التحديات إضافة إلى المخاطر الجسدية التي يمكن أن يتعرض لها الكفيف في أي حادث سقوط أو اصطدام هي ما دفعت ألبيرتوريو من أجل تطوير «سونو»، واعتبر ألبيرتوريو أن السوار يساعد فاقدي البصر من أجل ممارسة حياتهم اليومية في الخارج دون الاستعانة بأحد، وهو ما يوفر لهم قدراً من الخصوصية، وأضاف ألبيرتوريو «أحد أصدقائي يطلق على هذا الجهاز اسم الحاسة السادسة، إنه يعزز من إدراكي للمكان من حولي عندما أخرج إلى الشارع».

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