«الدوخة» ليست دوماً من «ارتفاع الضغط».. تعرَّف على الأسباب

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“الدوخة” أو ما تعرف بالدوار، هي شعور المريض بدوران المكان أو الجسم أو الاثنين سوياً مع عدم القدرة على حفظ التوازن، ويصاحب الدوخة خفقان بالقلب، وقيء، وشحوب بالوجه، وغثيان، وعرق، وأحياناً يسقط المصاب أرضاً.

وتعد “الدوخة” من أكثر الأعراض شيوعاً، حيث هي العرض الثالث الأكثر شيوعاً والذي يزور المريض الطبيب بسببه، وشعور المرء المستمر بالدوخة يمكن أن يكون عرضاً لمرض يستوجب الرعاية الطبية وزيارة عاجلة للطبيب.

ويعتقد كثيرون أن الدوخة دائماً ناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي نفاه الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”.

وعزا “النمر” أسباب الدوخة إلى الآتي:

1- التهاب الأذن الداخلية.

2- فقر الدم.

3- القلق.

4- هبوط الضغط.