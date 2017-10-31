التعليم تنظم دورات تأهيلية متخصصة لموظفي العلاقات العامة والإعلام (صور)

تواصل – هياء الدكان

نظمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة التعليم، عدداً من البرامج الإعلامية ‏والدورات التأهيلية المتخصصة لموظفي وموظفات العلاقات العامة والإعلام في ‏إدارات التعليم بالمملكة وذلك بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية.

ومن بين تلك الدورات “دورة كتابة التقارير الصحفية ودوره الإعلام الجديد في بناء وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات ودوره في التحقق من الأخبار المنشورة، ودورة في فن الإتيكيت”.

ووفقاً لـ”محمد سعد الدخيني – المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بالوزارة” فإن تلك الدورات تأتي ضمن برامج ‏التحول الوطني للمملكة والتي تنفذها وزارة التعليم في كافة إداراتها وأقسامها بمتابعة، مشيراً إلى تخصيص عدد من المقاعد والبرامج لكل إدارة تعليمية.

وأوضح أن تلك الدورات تأتي بتوجيه من وزير التعليم الذي يحرص كل الحرص على تزويد ‏موظفي وموظفات الوزارة بكل ما هو جديد في مجالات التربية والتعليم وعلوم التقنية الحديثة، وذلك بهدف تعزيز الصورة الذهنية عن التعليم في المملكة.

من جانبهم أبدى الحضور في تلك الدورات إعجابهم بما طرح وتمكّن المدربين وجدية البرامج وتوافق ذلك مع حاجتهم المهنية.