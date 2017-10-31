تواصل – الرياض

قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لدراسة صرف قيمة تذاكر السفر بناءً على طلب الموظف بدلاً من تأمينها عينياً.

وأكد المجلس الشورى‏ انه تقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح عضو المجلس السابق علي الوزرة، لدراسة صرف قيمة تذاكر السفر بناءً على طلب الموظف بدلاً من تأمينها عينياً.

وناقش المجلس في جلسته اليوم، التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.

واستغرب عضو الشورى د. محمد آل عباس، من ربط المراقب المالي بمجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي، وربط المراجع الداخلي بالمدير التنفيذي.

وقالت الدكتورة حنان الأحمدي، أن تخصيص الخدمات للمستشفيات المرجعية، يجب أن يراعي جودة الخدمات واستمرار وصول المرضى لها بسهولة.

وطالب العضو محمد العقلا، أن يقدم مستشفى الملك فيصل خدماته لأسر الضمان الاجتماعي في المناطق النائية، كجزء من المسؤولية الاجتماعية.

ورأى د. عدنان البار، أن أي رؤية مستقبلية لمستشفى الملك فيصل التخصصي، يجب دراستها بعناية، وطالب بمزيد من الاهتمام بمستشفى جدة.

واقترح خليفة الدوسري، فتح عيادات مستشفى الملك فيصل للمواطنين القادرين على تحمل التكلفة المالية، أو ممن يملكون تأمينا صحياً.

وطالب د. مساعد الفريان المستشفى بمزيد من الشفافية في رؤيته لمستقبل أعماله ويرى أن ثمة تضخماً في الوظائف الإدارية والمالية.

وناقش المجلس في جلسته، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.

وقارنت الدكتورة فردوس الصالح بين مخرجات المؤسسة والجهات التدريبية في أرامكو، وتساءلت عن أعداد خريجي المؤسسة العاملين في نفس تخصصهم؟

وقال د. منصور الكريديس، أمام المؤسسة للتدريب التقني والمهني تحدٍ كبير، يتمثل في جذب السعوديين للدراسة وضخهم لسوق العمل.

ورأت الدكتورة سامية بخاري أن بطالة خريجي المؤسسة الحالية لايشجع على الانضمام لكلياتها رغم سعيها إلى مزيد من القبول.