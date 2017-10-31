خدمة جديدة من «أبل» تُغنيك عن المحفظة وكروت الائتمان

تواصل – فريق التحرير:

وصلت خدمة “APPLE PAY” رسمياً إلى الإمارات كأول دولة عربية تدعم ميزة دفع أبل، فيما تقول توقُّعات إن الميزة ستتوفر في المزيد من الدول العربية قريباً وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.

وشرحت مدونة “IPHONEISLAM” على الإنترنت في مقالٍ لها، أهمية استخدم ميزة “APPLE PAY”، مبينةً أنها ستكون “بديلة عن كروت الائتمان (CREDIT CARD)، فبدلاً من إخراج كارت الفيزا في المتجر سيتم الدفع عبر الهاتف”.

وعزا المقال أهمية الميزة إلى الأمان؛ نظراً لمعاناة كثيرون من سرقة أرقام بطاقاتهم، مبيناً أن مرحلة معاناة الشخص تبدأ بداية من التواصل مع البنك لحل المشكلة حتى إبلاغ الشرطة، ومردفاً بقوله: “(APPLE PAY) ستوفر ميزة الأمان”.

وأضاف: “كثيرون يملكون أكثر من بطاقة، ولا شك البحث عن البطاقة وتذكر الرقم السري لكل بطاقة أمر مزعج، وهنا تأتي ميزة خدمة دفع آبل، فبمجرد إخراج الهاتف يتم الدفع بكل سهولة”.