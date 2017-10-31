تعرَّفي على كمية «الحليب» الصحية للرضيع في أيامه الأولى (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

تعتبر الأيام الأولى من حياة الطفل فترةً حرجة؛ نظراً لعدم معرفة الكثير من الأمهات الكمية المناسبة للرضيع من اللبن لتغذيته لا سيما إذا لم يكن حليب الأم، وذلك حتى لا يصاب بآلام في المعدة (مغص – غازات – إمساك).

ويعد نوع الحليب الذي يرضعه الطفل في الأيام والأشهر الأولى من أهم العوامل المحددة لصحة تغذيته، ويعتبر حليب الأم الخيار الأفضل والأكثر صحة للرضيع.

وفي هذا الصدد، نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها على “تويتر” رسماً توضيحياً (إنفوجراف)، يقارن بين حجم معدة الطفل من اليوم الأول لولادته حتى اليوم الـ12، ويوضح الكمية المناسبة من الحليب التي ينبغي منحها له.