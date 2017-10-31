مصادر تكشف أبرز ضوابط تطبيق إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

تواصل- الرياض:

قال مصادر مطلعة، إن أبرز ضوابط آلية تطبيق إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 /2 / 1437 هـ الذي أسند تطبيق القرار لوزارة البيئة والمياه والزراعة هو إعادة السماح بزراعة القمح بديلا عن الأعلاف وفق مساحات محددة، وإلزام مستوردي المواشي بوزن وعمر معين عند استيراد المواشي من الخارج، وذلك لتخفيف الضغط على استهلاك الأعلاف المحلية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن وزارة الزراعة وجهت دعوات للإعلام لحضور مؤتمر للإعلان عن آلية إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وفقاً لـ”عكاظ”.