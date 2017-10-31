سحب عينات خضراوات وفواكه لرصد بقايا المبيدات

تواصل- فريق التحرير:

سحب مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء عينات خضراوات وفواكه واردة من المناطق والمحافظات الزراعية القريبة من مدينة الرياض، للتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها من بقايا المبيدات، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء الدكتور صالح الدوسري.

يأتي هذا الإجراء ضمن البرنامج الوطني الثاني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية، بما يضمن سلامة ومأمونية الغذاء للمواطنين والمقيمين، عبر مراقبة المركبات المحملة بالخضراوات والفواكه الواردة من المناطق والمحافظات الزراعية القريبة من مدينة الرياض، للتأكد من مطابقة المنتجات للحدود المسموح بها من بقايا المبيدات.

ودوّن مفتشو الهيئة المعلومات المتعلقة بمصادر العينات التي تم أخذها عند نقطة تفتيش طريق الخرج – الرياض، بالتعاون مع منسوبي أمن الطرق، وتجري الهيئة التحاليل المخبرية اللازمة على العينات المسحوبة، وتتخذ بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية الإجراءات النظامية تجاه العينات المخالفة.