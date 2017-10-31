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85 سائق حافلة مدرسية يمتنعون عن العمل في الشرقية

85 سائق حافلة مدرسية يمتنعون عن العمل في الشرقية
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تواصل- الرياض:

أقدمت شركة “حافل” لخدمة طلاب المدارس على خفض رواتب السائقين ما يقارب الـ550 ريالاً لكل سائق؛ مما أدى إلى امتناع 85 سائقاً في المنطقة الشرقية، وتحديداً الدمام والخبر والقطيف عن العمل.

وقال سائق حافلة، إنهم فوجئوا بخفض الرواتب خلال الشهرين الماضيين دون سابق إنذار، فضلاً عن سوء معاملة مديري الشركة، حسب قول السائق الذي نشرته “الوطن”.

وأضاف، أنه لن يمتنع عن العمل، لأن الطالبات ليس لهن ذنب، وأنه سيواصل توصيل الطالبات إلى منازلهن مهما أساءت الشركة تعاملها معهم، وخفضت رواتبهم.

وفوجئ سائق حافلة يعمل بمدارس القطيف بصدور القرار، موضحاً أنه يعمل منذ قرابة 10 سنوات مع شركة حافل لخدمة المدارس، وارتفع راتبه بعد أن عمل سنتين، ثم انخفض خلال الشهرين الماضيين.

وأشار إلى أن رواتب العاملين تختلف فيما بينها، فبعضها مع تأمين طبي، وأخرى دون تأمين، مضيفاً أنه مع التأمين أصبحت 2400 ريال، بعد أن كانت 2950 ريالاً، ودون التأمين كانت سابقاً 2850، وأصبحت 2300 ريال.

وأوضح السائق، “أنهم لا يعلمون سبب انخفاض رواتبهم”، مشيراً إلى أن الإدارة وعدتهم بإعادة رواتبهم كما كانت عليه في السابق.

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