لبحث التعاون العسكري.. الرئيس الأوكراني يصل إلى المملكة اليوم

تواصل – سامر محمد:

أعلن الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني، عن أن الرئيس “بيترو بوروشينكو” سيقوم بزيارة رسمية للمملكة، اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الغد.

ونقل موقع “أوكرين فورم” عن موقع الرئاسة الأوكرانية أن “بوروشينكو” سيلتقي خلال زيارته الرسمية بخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أنه خلال الاجتماعات، ستتم مناقشة موضوعات الاستثمار والتجارة المشتركة بين البلدين، فضلا عن التعاون الاقتصادي وفي مجال التكنولوجيا العسكرية، ومن المتوقع أن يغادر بعد ذلك الرئيس الأوكراني متوجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة.