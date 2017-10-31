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«الشورى» يطالب هيئة الطيران بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية

«الشورى» يطالب هيئة الطيران بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية
الشورى
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تواصل – الرياض:

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني، معالجة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلية، واستكمال منظومة الخدمات الذاتية لجميع المطارات، وإلزام جميع شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية، جاء ذلك في جلسة مجلس اليوم العادية الثانية والستين اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية “واس” للعام المالي ١٤٣٦- ١٤٣٧هـ، وطالب المجلس وكالة الأنباء السعودية بتطوير التدريب الإعلامي بإنشاء مركز تدريبي إعلامي، والاستثمار فيه بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير تطبيقاتها الذكية وموقعها الإلكتروني وتجويد خدماتها الإلكترونية باللغات المختلفة.

وقالت عضو الشورى الدكتورة فوزية أبا الخيل،: “واس”لها دور كبير في إبراز دور المملكة، وعليها تفعيل موادها الإعلامية بما يواكب مكانة بلادنا سياسياً واقتصادياً. وتساءل د. محمد القحطاني عن الأسباب التي حالت دون استثمار الوفر المالي في ميزانية الوكالة لإيجاد مقار لها.

وطالب د. ناصر الموسى بمزيد من الاهتمام بحسابات “واس” على شبكات التواصل الاجتماعي، وقال الأمير د. خالد آل سعود، أن المكاتب الإقليمية لم تعد ذات جدوى في ظل وسائل التواصل الحديثة، وطالب بمجلس استشاري مهني يتبع لمجلس إدارة “واس” لتطوير أعمالها.

واقترح عبدالعزيز المتحمي تخصيص وكالة الأنباء السعودية “واس” وتحديث سياساتها الإعلامية لتواكب الأحداث.

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