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570 ممارساً مدرَّبون على «الحجامة».. و8 حالات تُمنَع فيها

570 ممارساً مدرَّبون على «الحجامة».. و8 حالات تُمنَع فيها
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تواصل – الرياض:

كشف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عن بلوغ عدد العيادات المرخص لها لممارسة الحجامة بالمملكة حتى نهاية العام الماضي 47 عيادة، وذلك وفقا لضوابط تضمن سلامة المتعالجين بها، وبأعلى معايير الجودة والإتقان في جميع مناطق المملكة.

وأكد المركز أنه تم تدريب أكثر من 570 ممارساً صحياً على أساسيات إجراء الحجامة وضوابط وأخلاقيات ممارستها، والتعليمات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد إجرائها، بالإضافة إلى وسائل مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية، واحتياطات ومحاذير الحجامة، ومهارات اختيار مواقع الحجامة على الجسم، والإجراء الآمن لها، والبحوث والدراسات في هذا المجال. وتبلغ مدة الترخيص لعيادة الحجامة ثلاث سنوات يتم تجديدها وفق لوائح المركز.

وأشار وفقاً لـ”الوطن” إلى أنه يعاقب كل من قام بفتح عيادة ممارسة الحجامة دون ترخيص، والعقوبات تشمل إغلاق عيادة الحجامة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الإغلاق، وغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال، كما تعاقب عيادة الحجامة المنتهية فترة ترخيصها بغرامة مالية بثلاثين ألف ريال.

وأوضح المركز أنه لا يسمح بممارسة الحجامة في أي مكان آخر خارج المؤسسات الصحية، ولا يسمح بممارسة أي تخصص صحي آخر في عيادة الحجامة، كما يشترط أن تكون ملكية عيادة الحجامة المستقلة أو المؤسسة الصحية التي تشمل تلك العيادة ملكية سعودية

وأوضح أن هناك 8 حالات يمنع إجراء الحجامة لها هي:

من يستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب

المريض المصاب بالفشل الكلوي

من يستخدم أدوية سيولة الدم

المصابون بأمراض سيولة الدم

الأطفال أقل من 12 سنة

المصاب بالفشل الكبدي

المصاب بدوالي الساقين

مرضى السرطان

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