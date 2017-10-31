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القصاص من قاتل مواطن بعدة رصاصات في عسير

القصاص من قاتل مواطن بعدة رصاصات في عسير
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة بيشة ،فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية.

وقال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ).

أقدم / ناصر بن محمد بن سعيد الشهراني – سعودي الجنسية – على قتل / فضاء بن مناحي بن فضاء السبيعي – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس عدة طلقات مما أدى لوفاته، بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من الورثة وتكليفهم واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بالقصاص من الجاني، وأُيد الحكم من مرجعه ،ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصار من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / ناصر بن محمد بن سعيد الشهراني – سعودي الجنسية – اليوم الثلاثاء 11 / 2/ 1439 هـ في محافظة بيشة بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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