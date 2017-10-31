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«شرطة جدة» تضبط شركاء الاعتداء على شاب ووالدته أمام مركز تجاري

«شرطة جدة» تضبط شركاء الاعتداء على شاب ووالدته أمام مركز تجاري
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة القبض على بقية المتهمين بالاعتداء على شاب ووالدته عند مدخل أحد المراكز التجارية بمحافظة جدة.

وأوضح الناطق الإعلامي أن المتابعة الأمنية من قبل شرطة محافظة جدة أسفرت عن ضبط  بقية المتهمين بالتورط في عملية الاعتداء حيث اتضح أنهم ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر، تم  سماع أقوالهم حيث أقروا بالاشتراك في عملية الاعتداء على المجنى عليه وذلك بسبب أحقية السير بالطريق بالسيارة، تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال  الأولية تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

وكانت شرطة مكة قد أعلنت في وقت سابق عن قضية قيام أربعة أشخاص بالاعتداء على شاب ووالدته عند مدخل أحد المراكز التجارية بمحافظة جدة بتاريخ 1439/2/8 وضبط أحدهم ( قائد المركبة) بينما تمكن مرافقيه من الهرب من الموقع، والذين تم ضبطهم مؤخرًا.

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