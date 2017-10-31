التعليم: «قياس» شرط أساسي للعمل الإشرافي والقيادة والإرشاد

تواصل – الطائف

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن اعتبار أداء “اختبار قياس” شرطاً أساسياً للترشح للعمل الإشرافي، القيادة المدرسية، الإرشاد الطلابي، معلم/ة موهوبين.

جاء ذلك في تعميم لإدارة التعليم بمحافظة الطائف، وجهته لجميع الإدارات والوحدات والمكاتب والمدارس والروضات “بنين، بنات”.

ووفقاً لموقع “الميدان التعليمي” فقد تضمن التعميم حث منسوبي/ات، الإدارة من شاغلي الوظائف التعليمية الراغبين/ات للترشح للعمل الإشرافي أو التشكيلات المدرسية للعام 1440/1439هـ بالتسجيل في موقع المركز الوطني للقياس والتقويم خلال فترة التسجيل المتاحة، ودخول الاختبار.