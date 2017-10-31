ساما: ارتفاع قيمة الموجودات إلى 1.877 تريليون ريال

تواصل – الرياض

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن ارتفاع موجوداتها نهاية سبتمبر 2017 إلى 1.877 تريليون ريال في مقابل 1.874 تريليون ريال لشهر أغسطس 2017 بزيادة نسبتها 0.14%، وفي مقابل 2.165 تريليون ريال نهاية شهر سبتمبر 2016 بتراجع نستبه 13.3%.

ووفقاً لـ “الحياة” فقد أظهرت بيانات «ساما» الشهرية بلوغ بند النقد الأجنبي والذهب نهاية سبتمبر 2017 ما قيمته 239 بليون ريال في مقابل 242 بليون ريال لشهر سبتمبر 2016 بتراجع نسبته 1.10%، وفي مقابل 237 بليون ريال لشهر أغسطس 2017 بارتفاع نسبته 0.92%، فيما بلغت الودائع لدي البنوك بالخارج نهاية سبتمبر 2017 ما قيمته 338.4 بليون ريال في مقابل 429 بليون ريال لشهر سبتمبر 2016 بنسبة تراجع 21%، وفي مقابل 334.3 بليون ريال نهاية شهر أغسطس الماضي بنسبة ارتفاع 1.23%.

أما الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج فبلغت نهاية سبتمبر الماضي ما قيمته 1.232 تريليون ريال في مقابل 1.398 تريليون ريال نهاية سبتمبر 2016 بنسبة تراجع 11.86%، وفي مقابل 1.247 تريليون ريال نهاية أغسطس 2017 بنسبة تراجع 1.23%.

وتوزع بند «نقد في الصندوق» إلى نقود معدنية، و«ورق نقد سعودي» التي بلغت نهاية سبتمبر الماضي 36.15 بليون ريال في مقابل 34.5 بليون ريال للشهر سبتمبر 2016 بنسبة ارتفاع 4.92%، وفي مقابل 23.3 بليون ريال نهاية أغسطس الماضي بنسبة زيادة 55%، أما النقود المعدنية فبلغت نهاية سبتمبر الماضي 15 مليون ريال في مقابل 7 ملايين ريال نهاية سبتمبر 2016 بنسبة زيادة 118%، وفي مقابل 16 مليون ريال نهاية أغسطس الماضي بنسبة تراجع 6%.

أما بند «موجودات متنوعة أخرى» فبلغت قيمتها نهاية سبتمبر الماضي 31.3 بليون ريال، في مقابل 62 بليون ريال نهاية سبتمبر من العام الماضي بنسبة تراجع 49.6%، وفي مقابل 32.3 بليون ريال نهاية أغسطس الماضي بنسبة تراجع 3.3%.

إلى ذلك، ارتفعت مطلوبات موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» نهاية سبتمبر 2017 إلى 1.877 تريليون ريال في مقابل 1.874 تريليون ريال لشهر أغسطس 2017 بزيادة نسبتها 0.14%، وفي مقابل 2.165 تريليون ريال نهاية شهر سبتمبر 2016 بتراجع نستبه 13.3%.