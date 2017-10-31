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تعميم من «الأمر بالمعروف» يُحدد أولويات العمل الميداني

تعميم من «الأمر بالمعروف» يُحدد أولويات العمل الميداني
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركي الشليل، أن الرئيس العام للهيئات الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وجَّه جميع فروع الرئاسة وهيئاتها ومراكزها بجعل أولويات ما يُعنى به العاملون في الميدان الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين، والحرص على وحدة الصف واجتماع الكلمة، والمحافظة على أمن الوطن ومقدراته.

وأضاف أن من أولويات ما ينهى عنه التحذير من أصحاب الأفكار الضالة المنحرفة، ودعاة الفتنة الذين يسعون لشق عصا الطاعة، وتمزيق وحدة الصف، وتفريق الكلمة، ونشر الفوضى في المجتمع، والإخلال بالأمن، وتدمير مكتسبات الوطن.

وبيّن، أن ذلك جاء في تعميم الرئيس العام، حيث تضمن التأكيد على ذلك، واعتباره من أولويات العمل الميداني لجميع أعضاء الهيئة العاملين في الميدان، ووضع وتهيئة كل ما يلزم لنجاح عمل الهيئة في هذه الجوانب المهمة، والتعاون مع الجهات المعنية في كل ما يحقق مصلحة بلادنا –حرسها الله- والمحافظة على أمنها واستقرارها.

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