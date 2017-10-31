«الكهرباء»: غرامة على أجهزة تقليل الفاتورة.. وهذا هو البديل

تواصل – الرياض:

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن الأجهزة التي يتم ترويجها على أنها تقلل من استهلاك الكهرباء “خدعة”، محذرةً من استخدام أي أجهزة يزعم مروجوها أنها قادرة على تقليل قيمة الفواتير.

وبينت الهيئة أنها تلقت عدداً من الشكاوى من مستهلكين تعرضوا لتلك الاحتيالات، كما لاحظت عدداً من الدعايات المروجة لتلك الأجهزة والتي تبين عدم صحة ما تدعيه، وأن كل ما يفعله المروجون هو العبث بعداد الكهرباء الذي ينتج عنه غرامات على المستهلك بموجب نظام التعدي على مرافق مقدمي الخدمة.

وقالت الهيئة إن هناك عدة طرق للحد من ارتفاع مبلغ الفاتورة بأساليب فاعلة ومؤثرة، مطالبةً المستهلكين بضرورة التأكد من بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، والتي تحمل عدداً من الإشارات التي توضح قدرتها الأدائية كفاءتها، مثل المكيفات وغيرها.