دولة عربية تبني أكبر محطة شمسية بالعالم

تواصل- وكالات:

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أنها أكملت حزمة قرض قيمته 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة كهرباء، بالطاقة الشمسية قرب أسوان في جنوب مصر؛ حيث من المقرر أن تكون المحطة جزءاً من أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم.

وأوضحت وكالة “رويترز” أن برنامج شموس النوبة يستهدف توليد 752 ميجاوات من الطاقة الشمسية لإمداد أكثر من 350 ألفاً من السكان بالكهرباء وتوفير ما يصل إلى ستة آلاف فرصة عمل خلال أعمال البناء.

وكانت شركة كهرباء فرنسا قد أعلنت أنها ستقوم ببناء وتشغيل محطتين لتوليد الطاقة الشمسية في مصر بقدرة 100 ميغاواط بالشراكة مع المجموعة المصرية “السويدي إليكتريك” بدءا من 2018.

وأعلنت شركة فولاتاليا الفرنسية المتخصصة في الكهرباء المتجددة أنها ستنفذ أول مشاريعها في القارة الأفريقية في مصر بإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 25 ميجاواط.